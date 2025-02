No Jardim, Miguel Vicente pede novamente aos colegas para votarem nele como Chefe das Limpezas. Este e Inês Morais entram num bate-boca com Miguel a proferir que Inês é muito malcriada, que a colega atira: «Falas do meu namorado meu menino, tens muito que andar! Não faças aos outros aquilo que não queres que te façam a ti”.

Ao ver os colegas a discutir, Afonso Leitão profere: «Cá está a VT de hoje». Enquanto isso, Miguel continua a dizer à colega para não voltar a falar mais com ele.