Miguel Vicente provoca concorrentes após assaltar a despensa propositadamente: «Será que vamos ficar todos em Ramadão?» Veja a reação

No Diário do Secret Story - Desafio Final, Miguel dirige-se à despensa, e com a ajuda de uma vassoura, tenta tirar um pacote de bolachas. Daniela repreende-o imediatamente e tenta demovê-lo, mas Joana pede que Daniela o deixe estar. Daniela diz que o grupo vai ser todo sancionado, e Inês pede que Miguel pare, pois só está a fazer isto porque não apareceu no direto da noite. Ossman diz que muito provavelmente vão ser todos sancionados, e Tiago e Daniela concordam. Iury diz que Miguel é mesmo desrespeitador, e que está desesperado por aparecer. Miguel ri-se enquanto come as bolachas, e oferece ao grupo. Visivelmente chateada, Daniela diz que isto é grave e quase não têm comida, e pede a Miguel para não lhe dirigir a palavra. O grupo vai-se queixando, e Miguel acaba por roubar um pacote de cereais. No confessionário, Miguel pede à Voz para que não castigue os colegas.