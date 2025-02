Miguel Vicente reage a ponto de vista de Afonso Leitão: «Podes guardá-lo para ti que eu não preciso»

No jardim, Miguel Vicente desabafa com Ossman Idrisse sobre ninguém respeitar os limites no que toca a assuntos que o magoam. Afonso condena o facto de o colega ter abandonado a reunião pós-gala, mas este defende que prefere abandonar a dizer coisas que não quer. Afonso insiste que é uma falta de respeito para o grupo e para quem está em casa, levando Miguel a pedir-lhe que guarde a sua opinião para si, pois não precisa dela.