Miguel Vicente revela nova estratégia: «A partir de agora vou ser amigo da Daniela... vai ficar tudo à toa»

No Secret Story - Desafio Final, nos bastidores da gala, o Miguel aproveita para fazer um apelo aos colegas para que o escolham como chefe de limpezas da semana. O algarvio promete proporcionar várias dinâmicas e dar folga a alguns concorrentes o que leva a Daniela a confessar que é uma proposta aliciante. No confessionário, a bailarina afirma que se não estivesse com o Miguel na casa há três semanas deixava levar-se pela tentativa de o algarvio se fazer de “bonzinho e inocente”. Depois da campanha do Miguel, a Joana avisa que também se vai candidatar ao cargo.