Miguel Vicente ultrapassa os limites ou Ossman Idrisse foi desmascarado? Veja você mesmo

No Secret Story - Desafio Final, a recente amizade entre a Daniela e o Miguel continua a ser assunto. O algarvio ouve atentamente a conversa que decorre no alpendre e atira que não vê ninguém a criticar as amizades do Ossman como fazem com as suas. O Ossman responde que apoia a relação dos dois e o algarvio sugere que o concorrente fale da sua família para dar o exemplo. Apesar de se tentar conter, o que é facto é que o Ossman não tolera a provocação do Miguel e, indo ao encontro do algarvio, avisa que falarem da sua família é o seu limite. No confessionário, o Miguel afirma que está a conseguir desmascarar o Ossman.