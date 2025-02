Miguel Vicente vira costas e levanta-se a meio de discussão após expressão utilizada por Inês Morais

No Secret Story - Desafio Final, na reunião pós-gala, a Voz recorda a discussão entre a Vânia e a Inês que aconteceu durante a gala. No cubo, a Lurdes e a Felicidade assistem a tudo. A Vânia começa por pedir desculpa por se terem exaltado na gala, no entanto, justifica que não suporta que a mandem calar. A Inês nega que tenha mandado a adversária calar-se, mas o Miguel insiste que o fez. A Vânia atira que o pior da Inês veio ao de cima e, no confessionário, revela não gostar da concorrente. De volta à sala, a Inês afirma que a Vânia não tem nada a apontar-lhe. O Miguel condena a Inês por estar sempre a dormir e estar presente nas atividades em pijama, sem esboçar qualquer sorriso. A Vânia considera que a Inês não quer que ninguém goste de si, ao contrário dela que quer que todos gostem. O Miguel afirma que se decidisse dormir como a Inês ninguém almoçava. A Inês condena o Miguel referindo-se a “este”, algo que deixa o concorrente ofendido.