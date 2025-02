Miguel Vicente volta a virar costas aos colegas: «Fiquem todos juntinhos»

No Secret Story - Desafio Final, enquanto a Joana toma banho, o grupo faz um balanço da semana da concorrente como chefe de limpezas. Todos dão opiniões positivas, à exceção do Miguel que considera que a Joana não chamou a atenção da Inês para o facto de não ter cumprindo a sua tarefa. A Joana atira que não andou a reclamar com ninguém e sempre que viu algo por fazer, assumiu a tarefa. A Daniela condena o Miguel por querer arranjar confusão e, não contente, o algarvio abandona a reunião. A Voz informa que, para que a Joana possa passar o testemunho ao Ossman, ambos têm 30 segundos para assaltar a despensa.