Missão de Ana e Pedro falha e a consequência deixa os concorrentes boquiabertos

No Secret Story 9, a gala trouxe uma missão inesperada que colocou Ana e Pedro no centro das atenções: os dois foram desafiados a convencer os colegas de que estavam a apaixonar-se dentro da casa. Depois de partilharem no confessionário como viveram a experiência, a Voz revelou o veredito final: a missão foi considerada mal sucedida e, como consequência, cada um perdeu 2500 euros.

Há agora três concorrentes em risco de abandonar a casa. Hoje um deles vai abandonar a Casa dos Segredos, mais ainda pode votar para SALVAR o seu favorito:



