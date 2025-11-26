Já chegámos ao whatsapp!
Missão: Em momento inédito, Liliana diverte a casa com canto

No Secret Story 9, para aliviar o stress de Leandro, Liliana pega-lhe nas mãos e incentiva-o a cantar tirolês, arrancando risos e quebrando a tensão. A concorrente continua a cantar pela casa fora, mas o que ninguém imagina é que Liliana está, na verdade, a cumprir uma missão secreta da Voz, tornando o momento ainda mais inesperado.

Bruno desiste do Secret Story 9 após sanção da Voz e deixa colegas em choque - Secret Story - TVI

Esta semana, há três concorrentes em risco de expulsão já no próximo domingo.

Votação para salvar:
DYLAN – 761 20 20 07
FÁBIO – 761 20 20 08
INÊS – 761 20 20 10

Acompanhe aqui tudo o que se passa no Secret Story 9!

  • Secret Story
  • Há 3h e 21min
