Missão em risco? Leandro tira pratos aos colegas e torna-se cada vez mais difícil de ignorar

No «Secret Story 9», a missão de ignorar Leandro está a revelar-se um verdadeiro desafio de paciência para os concorrentes. Para aumentar a dificuldade, Leandro aproveitou um momento de descontração no exterior para provocar diretamente Fábio e Liliana, tirando-lhes o bolo enquanto comiam.
Esta semana, quatro concorrentes estão nomeados e em risco de expulsão. Pode votar na APP oficial do TVI reality ou através das linhas telefónicas.
VOTE PARA SALVAR:
BRUNA – 761 20 20 03
LILIANA – 761 20 20 14
MARISA – 761 20 20 16
PEDRO – 761 20 20 18