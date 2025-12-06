Missão em risco? Leandro tira pratos aos colegas e torna-se cada vez mais difícil de ignorar

No «Secret Story 9», a missão de ignorar Leandro está a revelar-se um verdadeiro desafio de paciência para os concorrentes. Para aumentar a dificuldade, Leandro aproveitou um momento de descontração no exterior para provocar diretamente Fábio e Liliana, tirando-lhes o bolo enquanto comiam.

Esta semana, quatro concorrentes estão nomeados e em risco de expulsão. Pode votar na APP oficial do TVI reality ou através das linhas telefónicas.

VOTE PARA SALVAR:

BRUNA – 761 20 20 03

LILIANA – 761 20 20 14

MARISA – 761 20 20 16

PEDRO – 761 20 20 18

