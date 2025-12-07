Já chegámos ao whatsapp!
«Missão impossível»: Leandro manifesta-se sobre ‘trabalho’ dos restantes concorrentes

No Secret Story 9, durante o pequeno-almoço Leandro falou com Liliana sobre o desempenho dos colegas na missão de o ignorar.  Recorde-se que, durante o Especial da passada sexta-feira, dia 5 de dezembro, os concorrentes foram desafiados a ignorar Leandro durante as 24h de sábado.

Ainda pode votar para salvar o seu concorrente favorito!

Quatro concorrentes continuam em risco de abandonar a casa mais vigiada do País.  Pode votar na APP oficial do TVI reality ou através das linhas telefónicas.

VOTE PARA SALVAR:

BRUNA  –  761 20 20 03
LILIANA  –  761 20 20 14
MARISA  –  761 20 20 16
PEDRO  –  761 20 20 18

  Secret Story
  Hoje às 10:49
