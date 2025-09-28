Missão impossível? Marisa Susana triunfa e garante vantagens

No Secret Story 9, um dos momentos que mais marcou a semana teve como protagonista Marisa Susana. A concorrente recebeu a oportunidade de ir à despensa, mas voltou apenas com gelo. O que ninguém sabia é que se tratava de uma missão secreta, e Marisa cumpriu-a com sucesso. Como recompensa, ganhou uma pista valiosa para um segredo e conquistou uma vantagem estratégica: três votos das nomeações de hoje serão apagados.