Missão! Inês Morais poderá apenas falar com Tiago Rufino e Daniela Santos: «Vou dar em doida...»

No Secret Story - Desafio Final, assim que se levantam, Gabriel dá os bons dias a Inês, mas a concorrente não responde, momentos depois, Gabriel faz uma questão a Inês e a concorrente volta a não responder, para estranheza de Gabriel. No confessionário, Inês recebe uma missão, durante 24 horas só pode falar com Daniela e Tiago Rufino. Na pérgula, Gabriel pergunta a Joaninha e João se já falaram com Inês hoje, ambos dizem que a concorrente acordou maldisposta, Gabriel confessa que pensou que Inês estivesse a trabalhar, mas Joaninha pede calma a Gabi, "deixa-a acordar". No corredor, Tiago diz bom dia a Inês e a concorrente retribui, momentos depois Inês questiona Tiago se vai ser a Flávia o dia todo, o concorrente responde a cantar e Inês pede para que a avise. Mais tarde, no jardim, Inês fala sozinha e confessa que vai ser difícil pois vai ficar chalupa. Na sala, é João que tenta falar com a concorrente, enquanto Tiago faz festas na cabeça de Inês, mas sem sucesso. Joaninha é a próxima a tentar... a concorrente pergunta se Inês está melhor e pede que não a ignore, Inês não responde e pede a Tiago que diga a Joaninha que está com uma enxaqueca, Joaninha diz que Inês não tem enxaquecas, tem só mau feitio. Na pérgula, Joana Sobral comenta que Inês não fala consigo hoje... Inês diz que está cansada de toda a gente, menos de Daniela e Tiago e pede atenção aos dois, e assume estar pronta para os conhecer melhor, pois também sabe dar o braço a torcer. João ri-se e comenta que Inês está agarradinha a Tiago Rufino, "alguém te rugou essa praga, estás a adorar não estás Inês?", Inês responde em assobio. Daniela questiona se Joana Sobral tem possibilidades de ser sua amiga, Inês diz que la fora todos têm... Inês provoca Daniela sobre as imagens que viu ontem, e diz que mesmo que tenha dito que era bem feito que Daniela tivesse caído, poderá ter uma relação lá fora. Daniela diz que se reparou mesmo que era brincadeira..., mas pediu desculpa, João fica em choque com esta informação. Inês diz que não pediu desculpa, mas se achou mesmo grave pode pedir, "eu não sou um monstro". João ironiza e diz que Inês queria que Daniela malhasse duas vezes.