Missão secreta: Diogo Alexandre faz campanha para líder das tarefas da semana

No Secret Story - Casa dos Segredos, durante a manhã, o Diogo começa a fazer campanha para ser eleito o próximo chefe de limpeza da casa. O concorrente apela à Renata, partilhando que até dará uma aula de Kizomba. A nortenha atira que por essa razão não vai votar nele. O João também é vítima da campanha do Diogo e sugere que o concorrente “chore mais dois minutos”. A pedido do João, o Diogo encarna a personagem, chorando pelo cargo de chefe de limpeza. O que na casa não sabem é que o Diogo cumpre a missão secreta de persuadir os concorrentes a votarem em si. Será bem-sucedido?