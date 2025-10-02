Missão secreta: Mariana convence colegas e revela pista misteriosa

No Secret Story 9, Mariana e Rui foram chamados ao confessionário, onde a Voz lhes revelou que uma pista sobre o segredo de ambos seria exposta. Para protegerem a missão, teriam de convencer os colegas de que um deles merecia receber a pista. Na sala, Mariana apresentou várias razões para ser escolhida e conseguiu sair vitoriosa. Ao receber o código, revelou ao grupo ter visto a imagem de um cassetete. Resta saber se a concorrente foi suficientemente convincente para manter o segredo protegido.

