Missão torna-se realidade? Pedro faz confissão a Ana: «Acho que estou a ficar apaixonado»

No Secret Story 9, Pedro alerta Ana para o facto de terem de fazer mais para serem credíveis na missão que cumprem. Pedro confessa estar a criar algo mais por Ana, no entanto a concorrente diz não acreditar. Veja as imagens completas.
Na primeira semana do Secret Story - Casa dos Segredos 9, há quatro concorrentes em risco de abandonar a casa.
