No Especial do Secret Story 9, os concorrentes confrontam-se uns aos outros após terem visto imagens e a tensão cresce.
- Há 2h e 18min
Últimos vídeos
02:10
Momento da verdade: Concorrentes confrontam-se após verem imagens e a tensão cresce
Há 2h e 18min
04:11
Marisa: «Está-se a meter com toda a gente para dar canal e ver se não sai». Pedro: «Sanguessuga»
Há 1h e 40min
01:24
Fábio avisa Ana: «Tentou contigo porque é fácil provocar-te, vai aos fáceis»
Há 1h e 46min
01:19
Inês pica Leandro: «Esteja cá dentro ou lá fora eu vou adorar ver tu a ficares em segundo lugar»
Há 1h e 47min
02:02
«Já me deste um beijo hoje»? Pedro provoca Marisa e os dois têm momento apaixonado
Há 1h e 50min
03:53
Pedro e Marisa tentam resolver-se, mas a tensão sobe: «Faz o teu jogo e eu faço o meu»
Há 1h e 54min
02:50
Alta tensão! Após especial, Liliana e Pedro trocam farpas: «Toma tino, já tens idade para isso»
Há 1h e 58min
03:33
Leandro para Marisa: «Afinal a estratégia resultou, não vais tu, nem ele, nem eu»
Há 2h e 1min
02:26
Contas feitas: Este é o leque de nomeados e esta semana são apenas três
Há 2h e 10min
01:12
Cristina Ferreira regressa à casa e o caos reina: «Pedro, enervou-se com a Marisa porquê?»
Há 2h e 12min
00:59
Cristina Ferreira confronta Fábio: Está ou não apaixonado pela Liliana?
Há 2h e 13min
03:58
«Não estás a ser verdadeiro»: Liliana põe em causa sentimentos de Fábio e ele vê tudo no confessionário
Há 2h e 14min
03:06
Fábio provoca colegas: «Ainda vou pegar no cheque (…) já estou com um pezinho a cheirar a final»
Há 2h e 19min
03:23
Liliana arrasa Leandro: «Estou-lhe a fazer comichão (…) o jogo dele está cansado, é tudo muito forçado»
Há 2h e 20min
04:03
O que se passou na casa durante o pequeno-almoço de Ana? Concorrentes veem o que foi dito nas suas costas
Há 2h e 24min
04:34
Marisa atira: «A Liliana já perdeu o controlo e o Fábio está a ir de arrasto (…) tudo descontrolado»
Há 2h e 28min
04:23
«Fora da validade»: Inês, Leandro e Marisa foram excluídos do pequeno-almoço. Agora veem todas as imagens
Há 2h e 32min
01:52
Amigos às turras: Pedro e Leandro entram em picardia em direto
Há 2h e 38min
03:10
Especial começa logo ‘a ferver’: Liliana no centro das críticas por causa de Bruna
Há 2h e 40min
03:15
Pedro acusa Liliana: «Estás a usar uma situação banal para criares uma discussão»
Há 3h e 38min
05:18
Pedro conversa com Leandro. Liliana lança farpas, mas é ignorada
Há 3h e 38min
02:18
Confessionário polémico: Liliana e Inês questionam aproximação de Pedro e Marisa e quase acertam no segredo
Ontem às 19:55
02:25
Conflito entre o casal: Marisa acusa Pedro Jorge de ego elevado
Ontem às 19:50
02:50
Depois de ser criticada na Cadeira Quente, Liliana toma decisão drástica
Ontem às 19:44
05:17
Ana e Marisa acusam Liliana de fingir simpatia para obter vantagens
Ontem às 19:36
04:33
Cadeira Quente aquece: Marisa não acredita no amor entre Fábio e Liliana
Ontem às 19:31
05:25
Comentário polémico de Liliana gera nova discussão. Fábio entra em confronto para a defender
Ontem às 19:24
01:05
Última Hora! Nuno Eiró faz ligação inesperada à casa por causa de uma discussão
Ontem às 19:16
05:49
Cadeira Quente explode: Ana enfrenta Leandro e acusações de “jogo sujo” invadem a Casa
Ontem às 18:55
02:52
Clima tenso na cozinha: Pedro Jorge provoca Liliana após expulsão de Bruna
Ontem às 18:44
02:13
Expulsão de Bruna deixa marcas: Inês desaba no jardim enquanto Leandro, Marisa e Pedro celebram
Ontem às 18:36
02:28
Momento polémico: Marisa acusa Liliana de interesse e provoca confronto inesperado
Ontem às 18:32
01:02
Chamada de Pedro Jorge e Marisa ao confessionário gera suspeitas e Inês acerta na frase do segredo
Ontem às 18:24
02:44
Leandro condena atitude e Liliana passa-se: «Poupa-te um bocado»
Ontem às 18:07
02:14
Fábio farta-se de Liliana: «A discutir por tudo e por nada... Isso é gostar de alguém?»
Ontem às 17:57
04:05
Fábio já não aguenta Liliana e toma atitude drástica. Veja as imagens
Ontem às 17:46
04:05
Tudo mudou? Fábio perde a paciência com Liliana: «Ó rapariga, desce um bocado à terra!»
Ontem às 17:45
08:39
Fim à vista? Fábio passa-se com Liliana: «Olha-te ao espelho (...) eu preciso de ti para alguma coisa?»
Ontem às 17:40
01:02
Catarina Miranda revela: «Cada vez que sai que nós terminámos, o Afonso é obrigado a dar-me um anel»
Ontem às 17:27
02:28
Fábio no limite com Liliana: «Devias era ter vergonha do que tu dizes»
Ontem às 17:24
07:18
Incomodada, Liliana confronta Fábio: «Estás a esconder-me alguma cena...»
Ontem às 17:21
05:11
Ana é frontal com Leandro, perante a sua candidatura a chefe de limpezas: «Não ajudaste em nenhuma liderança»
Ontem às 16:46
12:47
Todos querem ver Leandro a "espalhar-se" como chefe das limpezas? Candidatura é alvo de controvérsia
Ontem às 16:42
09:02
Alerta gritaria! Ana perde a paciência numa discussão com Liliana: «Poupa-te um bocadinho»
Ontem às 16:18
05:05
Leandro incrédulo com a insinuação de Liliana: «Dizes cada bacorada da boca para fora»
Ontem às 16:09
01:04
Liliana e Pedro Jorge em picardia: «Conteúdo fraco»
Ontem às 16:01
04:38
Leandro mexe no material da casa e sofre as consequências da Voz
Ontem às 15:29
04:56
Roupa íntima na banheira gera confronto explosivo entre Leandro e Liliana
Ontem às 14:30
01:15
A ferver: Leandro confronta Liliana por causa de roupa íntima e discussão explode
Ontem às 14:26
06:50
Ana rompe com Leandro e lança insulto que choca a casa
Ontem às 14:25
02:48
Sem dó nem piedade: Concorrentes unem-se contra Liliana e críticas disparam
Ontem às 13:45
04:10
De costas voltadas? Liliana confronta Fábio e lança dúvida explosiva sobre a relação
Ontem às 12:37
07:39
Imperdível: Leandro e Marisa unem-se em crítica feroz aos colegas
Ontem às 12:34
02:18
Imperdível: Inês dispara contra Liliana e desmonta discurso da rival
Ontem às 12:10
02:23
Incrédula com o facto de Pedro e Marisa serem casados, Bruna afirma: «Não sei como é que um casal se permite àquilo»
Ontem às 11:58
02:23
Bruna reage ao segredo de Pedro e Marisa: «Perturba-me eles serem marido e mulher»
Ontem às 11:58
03:53
Em lágrimas, Bruna abre o coração: «Escolher ver a vida com pessimismo, para mim, facilita»
Ontem às 11:54
03:01
Berros sem fim: O pequeno-almoço especial acabou da pior forma possível
Ontem às 11:50
02:49
Bruna reage, incrédula, a imagens que ainda não tinha visto na casa
Ontem às 11:50
07:21
Após atirar críticas a Bruna, Cláudio Ramos dirige-se à ex-concorrente e diz: «Vou-te provocar»
Ontem às 11:48
06:12
Em conversa com Fábio, Ana rasga Liliana e a reação da concorrente é hilariante
Ontem às 11:46