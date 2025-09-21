Momento hilariante. Concorrentes de boca aberta com missão: «a soja vem dos excrementos da vaca»

No Secret Story 9, a Voz atribuiu uma missão insólita a Mariana e Rui: convencer os colegas de que a soja é feita a partir dos excrementos da vaca. No meio da tarefa, Mariana acabou por perguntar, sem se aperceber, o que eram afinal «excrementos», arrancando gargalhadas no estúdio e deixando Cristina Ferreira e os comentadores em risos.

Há agora três concorrentes em risco de abandonar a casa. Hoje um deles vai abandonar a Casa dos Segredos, mais ainda pode votar para SALVAR o seu favorito:



BRUNA – 761 20 20 03

BRUNO MIGUEL – 761 20 20 05

DYLAN – 761 20 20 07