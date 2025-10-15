Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Momento viral: Leandro fala sozinho enquanto corta as folhas da planta

No Secret Story, Leandro fala sozinho enquanto corta as folhas da planta e o momento torna-se viral.

  • Há 3h e 8min
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

Bruna aconselha Inês após drama com Vera: «Ontem perdeste uma oportunidade para aparecer»
07:08

Bruna aconselha Inês após drama com Vera: «Ontem perdeste uma oportunidade para aparecer»

17:21
Terá o segredo de Joana a ver com Afonso Leitão? Os concorrentes não têm dúvidas
02:02

Terá o segredo de Joana a ver com Afonso Leitão? Os concorrentes não têm dúvidas

16:25
Sala das Teorias: Concorrentes pensam que o segredo de Vera é «Sou herdeira de uma grande fortuna»
01:29

Sala das Teorias: Concorrentes pensam que o segredo de Vera é «Sou herdeira de uma grande fortuna»

16:23
Sala das Teorias: Raquel e Bruno têm a mesma teoria para o segredo de Inês
01:27

Sala das Teorias: Raquel e Bruno têm a mesma teoria para o segredo de Inês

16:20
«O rei da cocada»: Liliana, Pedro Jorge e Marisa falam sobre Dylan
04:10

«O rei da cocada»: Liliana, Pedro Jorge e Marisa falam sobre Dylan

16:18
Marisa partilha pista com Pedro Jorge e Leandro intervém
03:25

Marisa partilha pista com Pedro Jorge e Leandro intervém

15:46
Mais Vídeos

Mais Vistos

Avião de apoio a Pedro agita a casa: Esta foi a reação da esposa Marisa
01:27

Avião de apoio a Pedro agita a casa: Esta foi a reação da esposa Marisa

Hoje às 12:30
Beijos, lágrimas e amor: Pedro Jorge e Marisa partilham momento íntimo e comovente

Beijos, lágrimas e amor: Pedro Jorge e Marisa partilham momento íntimo e comovente

Ontem às 20:02
Em pleno direto: Zé, ex-noivo de Liliana, recebe convite inédito de Cristina Ferreira e Cláudio Ramos

Em pleno direto: Zé, ex-noivo de Liliana, recebe convite inédito de Cristina Ferreira e Cláudio Ramos

Há 3h e 12min
Confirmado por dois médicos, Zena Pacheco revela sobre estado de saúde: «Foi-me diagnosticado...»

Confirmado por dois médicos, Zena Pacheco revela sobre estado de saúde: «Foi-me diagnosticado...»

13 out, 19:40
Aos gritos e frente a frente, Fábio tem discussão muito forte com Ana: «Não és nada nem ninguém»
03:38

Aos gritos e frente a frente, Fábio tem discussão muito forte com Ana: «Não és nada nem ninguém»

Hoje às 13:25
Ver Mais

Notícias

Pedro Bianchi Prata, noivo de Maria Botelho Moniz, derrete fãs com novas aventuras do filho

Pedro Bianchi Prata, noivo de Maria Botelho Moniz, derrete fãs com novas aventuras do filho

Há 38 min
Graças a Catarina Miranda, Afonso Leitão conquista feito inacreditável

Graças a Catarina Miranda, Afonso Leitão conquista feito inacreditável

Há 57 min
Ainda se lembra desta ex de Bruno Savate? 11 anos depois continua a ‘incendiar’ a Internet

Ainda se lembra desta ex de Bruno Savate? 11 anos depois continua a ‘incendiar’ a Internet

Há 58 min
Liliana vai voltar para Zé? Ex-concorrente acredita que sim e expõe cenário que o vai surpreender

Liliana vai voltar para Zé? Ex-concorrente acredita que sim e expõe cenário que o vai surpreender

Há 1h e 8min
Muito nervosa, Marcia Soares conta: «Riscaram-me o carro todo». E as imagens impressionam

Muito nervosa, Marcia Soares conta: «Riscaram-me o carro todo». E as imagens impressionam

Há 1h e 50min
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Marisa e Pedro vivem o momento mais romântico de todos: «Amo-te, amo-te»
07:16

Marisa e Pedro vivem o momento mais romântico de todos: «Amo-te, amo-te»

Ontem às 18:50
Liliana descontrola-se e chora compulsivamente a falar do Ex
00:42

Liliana descontrola-se e chora compulsivamente a falar do Ex

Ontem às 18:02
Marisa fica em lágrimas ao falar dos filhos. Veja a reação de Pedro Jorge
03:38

Marisa fica em lágrimas ao falar dos filhos. Veja a reação de Pedro Jorge

Ontem às 14:37
O derradeiro momento: Este foi o concorrente expulso do Secret Story
12:10

O derradeiro momento: Este foi o concorrente expulso do Secret Story

13 out, 00:17
As imagens completas: Estas foram as primeiras reações ao segredo de Liliana
04:37

As imagens completas: Estas foram as primeiras reações ao segredo de Liliana

9 out, 19:37
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Pedro Bianchi Prata, noivo de Maria Botelho Moniz, derrete fãs com novas aventuras do filho

Pedro Bianchi Prata, noivo de Maria Botelho Moniz, derrete fãs com novas aventuras do filho

Há 38 min
Graças a Catarina Miranda, Afonso Leitão conquista feito inacreditável

Graças a Catarina Miranda, Afonso Leitão conquista feito inacreditável

Há 57 min
Ainda se lembra desta ex de Bruno Savate? 11 anos depois continua a ‘incendiar’ a Internet

Ainda se lembra desta ex de Bruno Savate? 11 anos depois continua a ‘incendiar’ a Internet

Há 58 min
As fotos mais sensuais e ousadas de Flávia Vieira, ex-concorrente do SS

As fotos mais sensuais e ousadas de Flávia Vieira, ex-concorrente do SS

Há 1h e 6min
Liliana vai voltar para Zé? Ex-concorrente acredita que sim e expõe cenário que o vai surpreender

Liliana vai voltar para Zé? Ex-concorrente acredita que sim e expõe cenário que o vai surpreender

Há 1h e 8min
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Marisa e Pedro vivem o momento mais romântico de todos: «Amo-te, amo-te»
07:16

Marisa e Pedro vivem o momento mais romântico de todos: «Amo-te, amo-te»

Ontem às 18:50
Acertou no segredo, mas falhou no concorrente: Este foi o segundo Botão dos Segredos do dia
02:57

Acertou no segredo, mas falhou no concorrente: Este foi o segundo Botão dos Segredos do dia

Ontem às 17:19
Fábio chama Bruna de «esfregona» e a resposta é implacável
04:36

Fábio chama Bruna de «esfregona» e a resposta é implacável

13 out, 09:10
Pedro e Bruno chocados com atitude de Liliana: «Se tiver de eliminar o Fábio, vai fazê-lo»
03:02

Pedro e Bruno chocados com atitude de Liliana: «Se tiver de eliminar o Fábio, vai fazê-lo»

13 out, 08:26
Inédito: Marisa perde a cabeça com o marido e começa aos gritos
03:00

Inédito: Marisa perde a cabeça com o marido e começa aos gritos

10 out, 08:31
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Daniela Santos aceita convite de conhecido cantor: "Tem tudo para dar certo"

Daniela Santos aceita convite de conhecido cantor: "Tem tudo para dar certo"

Há 2h e 41min
Bruna Gomes e Bernardo Sousa dão novo passo na relação e preparam-se para a chegada dos filhos

Bruna Gomes e Bernardo Sousa dão novo passo na relação e preparam-se para a chegada dos filhos

Hoje às 10:34
Jéssica Galhofas sofre duro revés: "Vai arrepender-se para todo o sempre"

Jéssica Galhofas sofre duro revés: "Vai arrepender-se para todo o sempre"

Hoje às 09:43
Kina revela qual dos filhos é mais parecido com a ex-concorrente do "Big Brother"

Kina revela qual dos filhos é mais parecido com a ex-concorrente do "Big Brother"

Hoje às 09:12
Famoso casal do Big Brother surpreende com grande novidade a dois: «Está na altura...»

Famoso casal do Big Brother surpreende com grande novidade a dois: «Está na altura...»

Ontem às 19:54
Ver Mais Outros Sites