«Motorista privada»: Diana Lopes revela teoria hilariante sobre relação de Liliana e Fábio

 No Última Hora do Secret Story 9, o tema da relação de Liliana e Fábio veio para cima da mesa. Os comentadores deram o seu próprio parecer sobre a relação. Diana Lopes acabou por admitir que o Fábio já “não precisa" da Liliana para jogar. Veja a teoria hilariante da comentadora.

Já pode votar para salvar o seu concorrente favorito. Vote através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:

FÁBIO – 761 20 20 08

INÊS – 761 20 20 10

PEDRO – 761 20 20 18

Acompanhe ao minuto, tudo o que se passa dentro da casa mais vigiada do País.

  • Secret Story
  • Há 3h e 59min
Separação após aquisição do prémio final? Teresa Silva não tem dúvidas sobre Pedro e Marisa
01:34

Separação após aquisição do prémio final? Teresa Silva não tem dúvidas sobre Pedro e Marisa

01:36
Marcelo sobre Pedro Jorge se ganhar o prémio final: «O dinheiro não vai ser para a casa nem para a família»
05:10

Marcelo sobre Pedro Jorge se ganhar o prémio final: «O dinheiro não vai ser para a casa nem para a família»

01:24
Márcia Soares não tem dúvidas de que Pedro está perdido no jogo: «Nota-se o desespero»
03:51

Márcia Soares não tem dúvidas de que Pedro está perdido no jogo: «Nota-se o desespero»

01:01
Márcia Soares faz revelação sobre ex-concorrente: «Ele marcou-me imenso»
04:55

Márcia Soares faz revelação sobre ex-concorrente: «Ele marcou-me imenso»

00:23
Comentadores arrasam casal Pedro e Marisa: «Relação podre»
09:50

Comentadores arrasam casal Pedro e Marisa: «Relação podre»

18:09 16 dez
Francisco Monteiro e Teresa Silva discutem em direto: «Se quiserem podem tirar-me daqui»
02:10

Francisco Monteiro e Teresa Silva discutem em direto: «Se quiserem podem tirar-me daqui»

18:08 16 dez
Inédito: A vida voltou a juntar estes dois ex-concorrentes do Secret Story

Inédito: A vida voltou a juntar estes dois ex-concorrentes do Secret Story

Hoje às 17:23
Heitor Nunes e Patrícia Carvalho: Estes dois ex-concorrentes do Secret Story têm uma nova profissão

Heitor Nunes e Patrícia Carvalho: Estes dois ex-concorrentes do Secret Story têm uma nova profissão

Hoje às 17:22
Filha de Carlos Areia comenta relação do pai com Rosa Bela, marcada por 47 anos de diferença: «Nunca pensei»

Filha de Carlos Areia comenta relação do pai com Rosa Bela, marcada por 47 anos de diferença: «Nunca pensei»

Hoje às 12:58
Transformação impressionante: Francisco Monteiro perde 10 quilos em 15 dias. Veja o resultado

Transformação impressionante: Francisco Monteiro perde 10 quilos em 15 dias. Veja o resultado

Hoje às 17:31
Ranking de Popularidade: Gangue dos Frescos no pódio e uma concorrente a «afundar-se» no top 6 do SS9

Ranking de Popularidade: Gangue dos Frescos no pódio e uma concorrente a «afundar-se» no top 6 do SS9

Hoje às 15:11
"A vida não corre como queremos…": Marcia Soares faz revelações inéditas sobre o seu lado mais íntimo

“A vida não corre como queremos…”: Marcia Soares faz revelações inéditas sobre o seu lado mais íntimo

Há 3h e 52min
Entre "quedas e recomeços", Rosa Bela assinala momento marcante: "Nada foi em vão"

Entre “quedas e recomeços”, Rosa Bela assinala momento marcante: “Nada foi em vão”

Hoje às 18:16
Transformação impressionante: Francisco Monteiro perde 10 quilos em 15 dias. Veja o resultado

Transformação impressionante: Francisco Monteiro perde 10 quilos em 15 dias. Veja o resultado

Hoje às 17:31
Inédito: A vida voltou a juntar estes dois ex-concorrentes do Secret Story

Inédito: A vida voltou a juntar estes dois ex-concorrentes do Secret Story

Hoje às 17:23
25 anos depois: Esta é uma das grandes novidades da 1.ª Companhia e não tem a ver com a recruta

25 anos depois: Esta é uma das grandes novidades da 1.ª Companhia e não tem a ver com a recruta

Hoje às 16:33
O que não passou na TV. As imagens secretas do pânico dos concorrentes após a revelação do segredo de Pedro
03:41

O que não passou na TV. As imagens secretas do pânico dos concorrentes após a revelação do segredo de Pedro

11 dez, 19:27
Imagens exclusivas: Liliana quase se sente mal no confessionário devido ao choque com o segredo de Pedro: «Deem-me açúcar...»
03:41

Imagens exclusivas: Liliana quase se sente mal no confessionário devido ao choque com o segredo de Pedro: «Deem-me açúcar...»

11 dez, 19:24
Pedro conta aos colegas a história de amor com Marisa. E ninguém quer acreditar
07:01

Pedro conta aos colegas a história de amor com Marisa. E ninguém quer acreditar

10 dez, 22:43
Voz dá consequência a Marisa após esta beijar Pedro na boca à frente de todos. E esta foi a reação
05:42

Voz dá consequência a Marisa após esta beijar Pedro na boca à frente de todos. E esta foi a reação

10 dez, 22:21
Irmã de Marisa comenta comportamento da concorrente após conflitos: «Ela devia aproveitar mais»
01:14

Irmã de Marisa comenta comportamento da concorrente após conflitos: «Ela devia aproveitar mais»

10 dez, 18:49
“A vida não corre como queremos…”: Marcia Soares faz revelações inéditas sobre o seu lado mais íntimo

“A vida não corre como queremos…”: Marcia Soares faz revelações inéditas sobre o seu lado mais íntimo

Há 3h e 52min
Entre “quedas e recomeços”, Rosa Bela assinala momento marcante: “Nada foi em vão”

Entre “quedas e recomeços”, Rosa Bela assinala momento marcante: “Nada foi em vão”

Hoje às 18:16
Transformação impressionante: Francisco Monteiro perde 10 quilos em 15 dias. Veja o resultado

Transformação impressionante: Francisco Monteiro perde 10 quilos em 15 dias. Veja o resultado

Hoje às 17:31
Inédito: A vida voltou a juntar estes dois ex-concorrentes do Secret Story

Inédito: A vida voltou a juntar estes dois ex-concorrentes do Secret Story

Hoje às 17:23
Heitor Nunes e Patrícia Carvalho: Estes dois ex-concorrentes do Secret Story têm uma nova profissão

Heitor Nunes e Patrícia Carvalho: Estes dois ex-concorrentes do Secret Story têm uma nova profissão

Hoje às 17:22
Fábio «explode» de vez com Liliana. E esta acusa-o do pior
03:20

Fábio «explode» de vez com Liliana. E esta acusa-o do pior

Ontem às 18:12
Vânia Sá sofre "percalço" com o Porsche de 200 mil euros: «Lá se foi...»

Vânia Sá sofre "percalço" com o Porsche de 200 mil euros: «Lá se foi...»

13 dez, 12:44
Imagens inéditas! Leandro já sabia tudo sobre Pedro e Marisa: e este foi o momento em que descobriu a verdade

Imagens inéditas! Leandro já sabia tudo sobre Pedro e Marisa: e este foi o momento em que descobriu a verdade

12 dez, 17:06
Esta é a tradição de Natal que Cristina Ferreira cumpre todos os anos. E vai emocioná-lo

Esta é a tradição de Natal que Cristina Ferreira cumpre todos os anos. E vai emocioná-lo

12 dez, 13:03
Ana implacável com Fábio: «Tem incentivado ao ódio, não é de confiança»
04:52

Ana implacável com Fábio: «Tem incentivado ao ódio, não é de confiança»

12 dez, 12:42
Jéssica Vieira abre o coração: "O Natal foi perdendo a magia"

Jéssica Vieira abre o coração: "O Natal foi perdendo a magia"

Hoje às 08:07
Jéssica Galhofas enfrenta fase difícil: "Nem sempre tudo é um mar de rosas"

Jéssica Galhofas enfrenta fase difícil: "Nem sempre tudo é um mar de rosas"

Ontem às 21:55
Há uma coisa que Jorge Guerreiro ainda não fez desde que saiu do "Big Brother Famosos": "Por minha culpa"

Há uma coisa que Jorge Guerreiro ainda não fez desde que saiu do "Big Brother Famosos": "Por minha culpa"

Ontem às 15:48
Cristina Ferreira toma importante decisão que envolve a forma física... e há uma foto reveladora!

Cristina Ferreira toma importante decisão que envolve a forma física... e há uma foto reveladora!

Ontem às 09:50
Este foi o problema de saúde que levou Francisco Macau ao hospital

Este foi o problema de saúde que levou Francisco Macau ao hospital

Ontem às 09:33
