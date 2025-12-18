«Motorista privada»: Diana Lopes revela teoria hilariante sobre relação de Liliana e Fábio

No Última Hora do Secret Story 9, o tema da relação de Liliana e Fábio veio para cima da mesa. Os comentadores deram o seu próprio parecer sobre a relação. Diana Lopes acabou por admitir que o Fábio já “não precisa" da Liliana para jogar. Veja a teoria hilariante da comentadora.

Já pode votar para salvar o seu concorrente favorito. Vote através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:

FÁBIO – 761 20 20 08

INÊS – 761 20 20 10

PEDRO – 761 20 20 18

Acompanhe ao minuto, tudo o que se passa dentro da casa mais vigiada do País.