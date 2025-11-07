Mudanças e provocações: Inês troca de grupo e Leandro não perdoa

No Secret Story 9, Inês foi a escolhida para cumprir a consequência da última gala e teve de trocar de grupo, algo que rapidamente gerou provocações por parte de Leandro. No confessionário, o concorrente confessou que a colega “não traz nada” à nova equipa. Já no exterior, Dylan comentou com Marisa Susana que ela continua presa a Bruno e previu que será a próxima a abandonar o grupo. Mais tarde, a Voz anunciou o fim da consequência que ligava Marisa Susana e Bruno, e ambos celebraram o momento com um aperto de mão e um abraço, aliviando a tensão entre eles.

Há cinco nomeados em risco de sair já no próximo domingo. VOTE PARA SALVAR:

ANA CRISTINA – 761 20 20 02

BRUNO – 761 20 20 04

INÊS – 761 20 20 10

PEDRO – 761 20 20 18

RAQUEL – 761 20 20 22

