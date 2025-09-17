Muito chorosa, Liliana reage às investidas de Fábio: «Está a pôr a minha relação em causa»

No Secret Story 9, Liliana chora e desabafa com Vera e com Carina sobre as desconfianças de Rui e Fábio em relação a esta ter ou não namorado. Emocionada, Liliana diz saber que Fábio é mulherengo e não vai criar história com ele. A concorrente mostra-se chateada por considerarem que é solteira o que pode estar a pôr a sua relação em causa. Veja tudo.

Na primeira semana do Secret Story - Casa dos Segredos 9, há quatro concorrentes em risco de abandonar a casa.

Vote para SALVAR o seu favorito:



BRUNA – 761 20 20 03

BRUNO MIGUEL – 761 20 20 05

DYLAN – 761 20 20 07

PEDRO – 761 20 20 18

