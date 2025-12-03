Muito próximos da verdade? Concorrentes debatem segredo de Pedro e Marisa

No jardim, a Liliana conversa com a Inês, a Ana e a Bruna e revela que tem receio do leque de nomeados, visto que tanto a Marisa como o Pedro têm ainda o segredo por revelar. Acrescenta que acha mesmo injusto se a Marisa for salva. A Inês recorda o ênfase dado ao momento em que arriscaram no segredo do Pedro e da Marisa e a Liliana questiona se serão mãe e filho. A Bruna nega logo essa hipótese, ainda assim, a Liliana e a Inês acreditam que há uma ligação entre os dois…
