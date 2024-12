Muito quente! Juliana revela teoria de segredo a Diogo Alexandre: «Já pensei que fosses mórmon…». Veja a reação!

No Secret Story, Diogo tenta perceber quão próxima a Juliana está do seu segredo e a concorrente revela que assim que tiver oportunidade, vai carregar no botão. A certa altura a concorrente atira que até já pensou que o Diogo fosse Mórmon. O concorrente faz-se de desentendido, dando a entender que não sabe muito sobre a religião que, segundo a Juliana, se trata de uma comunidade que cultiva os próprios alimentos. No confessionário, o Diogo diverte-se a comentar este episódio, rematando que “há uma grande diferença entre castidade e ser agricultor”.