«Mural das Verdades»: Sandro gera polémica e assume ser o combustível da relação de Liliana e Fábio

No Secret Story 9, a atividade do “Mural das Verdades” incendiou os ânimos quando Sandro escreveu: «Todos falam do jogo uns dos outros, mas na verdade nenhum sabe definir o seu!». A afirmação dividiu opiniões, com Vera a concordar, enquanto Joana contestou, dizendo que ele não podia falar por todos. Sandro reagiu afirmando que cada concorrente tem um tema dentro da casa. Raquel não perdeu tempo e apontou que o tema dele seria Liliana e Fábio, ao que o barbeiro respondeu que era um tema como qualquer outro, reforçando que joga para o público e não para agradar aos colegas. Já no confessionário, Sandro vangloriou-se, afirmando ser o verdadeiro combustível da relação entre Liliana e Fábio.

