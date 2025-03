No Secret Story - Desafio Final, após a gala de semifinal, os quatro finalistas celebram de diferentes forma o seu lugar na final. Inês Morais canta na cama, Joana Diniz canta enquanto fuma no exterior, Iury Mellany anda pela casa a arranjar-se e Miguel Vicente canta e dança na sala enquanto faz malabarismos com a garrafa de champanhe.