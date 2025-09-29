Na cama com Fábio, Liliana desespera pela entrada de Zé, mas reage: «Eu não vou conseguir afastar-me»

No Diário do Secret Story 9, Já de madrugada, deitada ao lado do Fábio, a Liliana partilha que o seu namorado esteve na casa e lhe escreveu uma carta. Conta que afirmou que ia mudar de postura, mas não pode ser hipócrita ao achar que vai ser fácil. O Fábio aconselha-a a seguir o coração e a viver com isso. No confessionário, a concorrente revela que não pode perder tudo por algo que é uma ilusão. O Fábio pergunta se a Liliana se vai afastar para ser justa com o namorado e a concorrente diz que é difícil, pois gosta de estar e de falar com o amigo. O Fábio confessa que houve uma atração instantânea da sua parte e, questionado pela Liliana, revela que se fosse o seu namorado já teria acabado com ela. Ainda assim, acaba por lhe fazer uma confidencia…

A última gala do Secret Story - Casa dos Segredos 9 ficou marcada pela visita inesperada de Zé, o noivo de Liliana, mas a cadeira quente do pós-gala foi igualmente tensa. Liliana continuou no centro das atenções, mas desta vez a contracena foi feita por Dylan, que não deixou nada por dizer àquela que já foi uma grande amiga.

Liliana e Dylan estão cada vez mais afastados. Dylan condena a colega por manter uma relação de proximidade com Fábio tendo namorado cá fora, mas na cadeira quente os ânimos exaltaram-se e o concorrente acabou por se levantar para confrontar a concorrente.

