Na piscina e no meio de brincadeiras, Fábio e Liliana mais íntimos do que nunca

No Secret Story 9, Fábio e Liliana protagonizaram momentos de grande cumplicidade durante uma manhã animada na piscina. Entre brincadeiras e gargalhadas, os dois concorrentes mostraram-se mais íntimos do que nunca, trocando gestos cheios de proximidade. A química entre Fábio e Liliana não passou despercebida e promete continuar a dar que falar dentro da casa do Secret Story 9 e fora dela.

Esta semana, há seis nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito:

FÁBIO – 761 20 20 08

JOANA – 761 20 20 11

LEANDRO – 761 20 20 12

LILIANA – 761 20 20 14

PEDRO – 761 20 20 18

SANDRO – 761 20 20 20

