«Não consegues ser 1% humilde»: Liliana critica postura de Leandro

No Secret Story 9, Liliana e Fábio criticaram Leandro, cada um à sua maneira. Fábio considerou que o colega não sabe “defender os seus”, enquanto Liliana apontou a falta de humildade de Leandro. Por outro lado, Joana expressou desconfiança, afirmando que não acredita que o concorrente esteja a ser totalmente verdadeiro, aumentando a tensão e os conflitos na casa.
Seis concorrentes estão em risco de abandonar a casa, já este domingo. Vote para salvar o seu favorito:
FÁBIO – 761 20 20 08
JOANA – 761 20 20 11
LEANDRO – 761 20 20 12
LILIANA – 761 20 20 14
PEDRO – 761 20 20 18
SANDRO – 761 20 20 20
Acompanhe,ao minuto, tudo o que se passa na casa mais vigiada do País.