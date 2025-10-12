«Não deves saber o que queres... porque entraste aqui noiva e agora estás solteira»: Marisa e Liliana em confronto aceso

Na Gala do Secret Story 9, após Liliana e Pedro regressarem do "Círculo de Fogo", Liliana dirige-se a Marisa e o confronto entre ambas estala. Tudo porque Marisa terá dito que caso Fábio saísse, Liliana envolver-se-ia com outro concorrente qualquer. As duias discutem e os ânimos exaltam-se.

Esta semana há 6 concorrentes em risco. Vote para salvar:

ANA - 761 20 20 01

ANA CRISTINA - 761 20 20 02

DYLAN - 761 20 20 07

FÁBIO - 761 20 20 08

LEANDRO - 761 20 20 12

LÍDIA - 761 20 20 13

