«Não estava a conseguir dar nada»: Carina assume-se feliz pela expulsão

No Secret Story 9, Carina foi a concorrente expulsa do último domingo. Em estúdio, deu uma entrevista exclusiva em que confessou ter ficado feliz com a sua saída. A concorrente recebeu ainda um presente muito especial. Veja tudo.

Esta semana, há seis nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito:

FÁBIO – 761 20 20 08

JOANA – 761 20 20 11

LEANDRO – 761 20 20 12

LILIANA – 761 20 20 14

PEDRO – 761 20 20 18

SANDRO – 761 20 20 20

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa mais vigiada do país!