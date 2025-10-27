«Não gostas, mas depois vens molhar o bico»: Marisa Susana manda 'farpa' a Bruno e a casa reage à gargalhada

No Secret Story 9, na dinâmica da Cadeira Quente, o foco vira-se para Marisa Susana e Bruno Simão. A concorrente manda uma 'farpa' ao seu rival que deixa a casa a rir-se à gargalhada. Um momento inédito!
Ontem, na gala conduzida por Cristina Ferreira, assistimos à expulsão de Rui, que abandonou a casa mais vigiada do País com 16% dos votos. Fábio desfez-se em lágrimas quando pensou que Liliana iria ser expulsa, mas tudo não passou de uma falsa expulsão. Ana revelou o seu segredo: «Na minha aldeia acreditam que sou um milagre».