«Não gosto da personagem dela»: Marisa rasga Liliana

No Secret Story 9, Marisa e Pedro Jorge têm conversa a sós e a concorrente aproveita o momento para comentar a postura de Liliana dentro da Casa. Marisa diz não gostar da personagem de Liliana. Mais tarde, Ana junta-se à conversa e acaba por comentar.
Esta semana cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Vote para salvar o seu concorrente favorito:
BRUNO – 761 20 20 04
INÊS – 761 20 20 10
LILIANA – 761 20 20 14
MARIANA – 761 20 20 15
RUI – 761 20 20 19
