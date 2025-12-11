«Não houve um interesse pelo Pedro?» Ana responde à dúvida que está a gerar o caos

No especial do Secret Story, Ana é confrontada com as imagens das suas lágrimas após o segredo de Pedro ser descoberto e a casa ficar a saber que ele, além de ser o pai dos filhos de Marisa, mantém uma relação com ela. Cristina Ferreira questionou a concorrente: «Não houve um interesse pelo Pedro?». Veja aqui a resposta da Ana à maior dúvida do momento.