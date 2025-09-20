«Não me arrependo»: Fábio causa polémica ao atacar Pedro Jorge

No Secret Story 9, Fábio afirmou não se arrepender de ter chamado Pedro Jorge de “otário” e “falso”. Em conversa com Carina, garantiu manter a sua posição e deixou no ar dúvidas sobre a relação de Liliana fora da casa.

Na primeira semana do Secret Story - Casa dos Segredos 9, há quatro concorrentes em risco de abandonar a casa. Hoje um deles vai abandonar a Casa dos Segredos, mais ainda pode votar para SALVAR o seu favorito:



BRUNA – 761 20 20 03

BRUNO MIGUEL – 761 20 20 05

DYLAN – 761 20 20 07

PEDRO – 761 20 20 18

