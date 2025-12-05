«Não me diga que é o Pedro o pai dos filhos da Marisa?»: Concorrente deixa Voz sem reação

No Última Hora do Secret Story 9, Surgem mais duas pistas na casa, duas pulseiras de recém-nascido e uma casa com duas alianças entrelaçadas. Pedro fica com ar comprometido quando Ana lhe pergunta diretamente se não é da família da Marisa. No confessionário, Ana mostra-se em choque com a possibilidade do Pedro ser pai dos filhos da Marisa. Já Bruna confessa estar cada vez mais baralhada descartando uma relação entre Pedro e Marisa. Ana, Pedro e Marisa combinam não partilhar com mais ninguém as pistas que vão surgindo na casa para atrasar a descoberta dos respetivos segredos.

Esta semana, quatro concorrentes estão nomeados e em risco de expulsão. Pode votar na APP oficial do TVI reality ou através das linhas telefónicas.

VOTE PARA SALVAR:

BRUNA – 761 20 20 03

LILIANA – 761 20 20 14

MARISA – 761 20 20 16

PEDRO – 761 20 20 18

Acompanhe aqui tudo o que se passa no Secret Story 9!