«Não posso ir almoçar com homens e tu vais sempre com mulheres!? Já me estás a enervar!»: Marisa 'passa-se' com o marido

No Secret Story 9, Marisa e Pedro Jorge estão a discutir cá fora. Pedro Jorge parece ter ficado com ciúmes após a mulher escolher Dylan para o almoço em privado. Depois, a concorrente 'passa-se' e sobe o tom de voz após o marido insinuar que esta só deve ir almoçar com mulheres. Marisa chama-o de "possessivo".
Há seis concorrentes em risco de expulsão no próximo domingo:
