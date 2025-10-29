Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

«Não queres dar as chapadas agora!?»: Pedro mete-se no meio de Ana e Liliana, e Marisa discute com ele

No Secret Story 9, após um confronto que está a dar que falar, a casa não sossegou. Em plena madrugada, Ana e Liliana começam a discutir fortemente uma com a outra. Gritos, berros e frente a frente reinam na casa. Vários insultos e acusações são trocadas entre as concorrentes. Pedro Jorge mete-se no meio das concorrentes e Marisa não deixa escapar. Os dois também começam a discutir ao mesmo tempo. 

A noite anterior foi marcada pelo momento inédito e tenso entre Bruno Simão e Marisa Susana. Marisa Susana e Bruno entraram em confronto por causa de uma taça de farinha. Em causa está uma taça com farinha que Marisa Susana queria usar para fazer pão, mas Bruno não deixou porque alega que a farinha é do seu grupo. O clima aqueceu! Após esse momento carregado de tensão, Marisa Susana acabou em lágrimas e foi reconfortada pelos amigos. No quarto azul, Liliana reparou no braço de Marisa Susana e fez um comentário. Cá fora, já só rodeada de Marisa e Leandro, Marisa Susana desabafou e reagiu ao momento carregado de tensão que viveu com Bruno Simão.

Há seis concorrentes em risco de expulsão no próximo domingo:

ANA – 761 20 20 01
BRUNO – 761 20 20 04
MARIANA – 761 20 20 15
MARISA – 761 20 20 16
MARISA SUSANA – 761 20 20 17
PEDRO – 761 20 20 18

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa ao minuto!

  • Secret Story
  • Há 1h e 46min
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

Marisa Susana não tem dúvidas: As chapas de Vera a Dylan foram bem dadas
02:57

Marisa Susana não tem dúvidas: As chapas de Vera a Dylan foram bem dadas

11:38
Dylan perde a cabeça e arrasa Marisa Susana: «Estás a diminuir a tua idade mental»
04:27

Dylan perde a cabeça e arrasa Marisa Susana: «Estás a diminuir a tua idade mental»

11:37
«O Leandro quer gritar»: Marisa Susana farta-se da atitude do colega pela manhã
01:16

«O Leandro quer gritar»: Marisa Susana farta-se da atitude do colega pela manhã

11:19
Dylan, Raquel e Inês sem papas na língua:«É ridiculo»
06:40

Dylan, Raquel e Inês sem papas na língua:«É ridiculo»

11:12
Monólogos de Leandro: Revoltado, o concorrente fala sozinho
02:39

Monólogos de Leandro: Revoltado, o concorrente fala sozinho

10:53
Picardias pela manhã. Leandro dá conselho inesperado a Liliana: «Faz as malas e sai»
01:45

Picardias pela manhã. Leandro dá conselho inesperado a Liliana: «Faz as malas e sai»

10:46
Mais Vídeos

Mais Vistos

O momento da farinha que todos falam: Bruno e Marisa Susana envolvem-se num confronto aceso
02:36

O momento da farinha que todos falam: Bruno e Marisa Susana envolvem-se num confronto aceso

Há 2h e 31min
Hilariante! Pedro Jorge deixa colegas a chorar a rir com imitação de Raquel e Bruna
00:53

Hilariante! Pedro Jorge deixa colegas a chorar a rir com imitação de Raquel e Bruna

Ontem às 22:43
Mão pesada! Voz sanciona Pedro Jorge e Cristina deixa conselho: «Só um é que ganha»
02:06

Mão pesada! Voz sanciona Pedro Jorge e Cristina deixa conselho: «Só um é que ganha»

Ontem às 21:50
«O braço está arranhado»: Liliana repara em Marisa Susana após caos protagonizado com Bruno
02:05

«O braço está arranhado»: Liliana repara em Marisa Susana após caos protagonizado com Bruno

Há 1h e 56min
Comentadores analisam (ao segundo) o momento da farinha que está a dar que falar e mostram-se indignados
01:11

Comentadores analisam (ao segundo) o momento da farinha que está a dar que falar e mostram-se indignados

Há 2h e 8min
Ver Mais

Notícias

Zé já seguiu em frente. Ex-noivo de Liliana surge bem acompanhado e fãs aplaudem: «Fico super feliz»

Zé já seguiu em frente. Ex-noivo de Liliana surge bem acompanhado e fãs aplaudem: «Fico super feliz»

Há 35 min
Bomba! Inês Morais está solteira. Namoro com Pedrinho chega ao fim e estes são os detalhes

Bomba! Inês Morais está solteira. Namoro com Pedrinho chega ao fim e estes são os detalhes

Há 54 min
A atitude de Pedro com a mulher que lhe valeu uma sanção pesada e um aviso de Cristina Ferreira

A atitude de Pedro com a mulher que lhe valeu uma sanção pesada e um aviso de Cristina Ferreira

Há 1h e 17min
Bruno e Marisa Susana no segundo confronto mais tenso desta edição. Isto é tudo o que precisa saber

Bruno e Marisa Susana no segundo confronto mais tenso desta edição. Isto é tudo o que precisa saber

Há 1h e 42min
Cristina Ferreira mostra o jantar pré-Especial do Secret Story: e há um detalhe que surpreende

Cristina Ferreira mostra o jantar pré-Especial do Secret Story: e há um detalhe que surpreende

Ontem às 19:57
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Exclusivo: Quer voltar a falar com Dylan? Vera dá a resposta que todos querem saber
01:50

Exclusivo: Quer voltar a falar com Dylan? Vera dá a resposta que todos querem saber

26 out, 23:36
Massagens de Pedro deixam Marisa roída ciúmes e desconfianças
01:41

Massagens de Pedro deixam Marisa roída ciúmes e desconfianças

26 out, 19:19
Pânico total. Liliana descobre casal real e Pedro e Marisa entram em choque
03:35

Pânico total. Liliana descobre casal real e Pedro e Marisa entram em choque

23 out, 18:54
Fábio passa-se com Liliana: «Foi o que tu fizeste»
05:52

Fábio passa-se com Liliana: «Foi o que tu fizeste»

23 out, 17:35
Exclusivo: Zé quebra o silêncio — do segredo mais guardado ao estado atual do coração. Veja a entrevista completa
04:00

Exclusivo: Zé quebra o silêncio — do segredo mais guardado ao estado atual do coração. Veja a entrevista completa

23 out, 16:43
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Zé já seguiu em frente. Ex-noivo de Liliana surge bem acompanhado e fãs aplaudem: «Fico super feliz»

Zé já seguiu em frente. Ex-noivo de Liliana surge bem acompanhado e fãs aplaudem: «Fico super feliz»

Há 35 min
Bomba! Inês Morais está solteira. Namoro com Pedrinho chega ao fim e estes são os detalhes

Bomba! Inês Morais está solteira. Namoro com Pedrinho chega ao fim e estes são os detalhes

Há 54 min
Zé, ex-noivo de Liliana, surpreende com conhecidos ex-concorrentes

Zé, ex-noivo de Liliana, surpreende com conhecidos ex-concorrentes

Há 58 min
Cristina Ferreira mostra o jantar pré-Especial do Secret Story: e há um detalhe que surpreende

Cristina Ferreira mostra o jantar pré-Especial do Secret Story: e há um detalhe que surpreende

Ontem às 19:57
Tem uma semana e já conquistou a Internet. Vídeo do filho recém-nascido do Arrumadinho torna-se viral

Tem uma semana e já conquistou a Internet. Vídeo do filho recém-nascido do Arrumadinho torna-se viral

Ontem às 19:07
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Votações suspensas! Saiba quem foi o primeiro salvo da noite, que deixou todos em choque
03:34

Votações suspensas! Saiba quem foi o primeiro salvo da noite, que deixou todos em choque

26 out, 22:15
Liliana faz as malas e dispara contra Fábio
02:51

Liliana faz as malas e dispara contra Fábio

23 out, 18:25
Fábio não gostou que Liliana fosse desabafar com outras pessoas: «Disseste que não ia voltar a acontecer»
05:02

Fábio não gostou que Liliana fosse desabafar com outras pessoas: «Disseste que não ia voltar a acontecer»

23 out, 17:46
Novo avião sobrevoa a casa do Secret Story: Saiba para quem foi
03:37

Novo avião sobrevoa a casa do Secret Story: Saiba para quem foi

17 out, 12:23
Vera desfila vestida de noiva e Dylan manda boca: «Para quem se divorciou há pouco tempo...»
07:25

Vera desfila vestida de noiva e Dylan manda boca: «Para quem se divorciou há pouco tempo...»

17 out, 12:13
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Após 12 anos de casamento, Ana Barbosa está separada?

Após 12 anos de casamento, Ana Barbosa está separada?

Ontem às 16:46
Ana Barbosa: "Existem relações que não têm mais espaço na nossa vida!"

Ana Barbosa: "Existem relações que não têm mais espaço na nossa vida!"

27 out, 17:32
Marie chama a atenção em topless: "És mesmo sexy!"

Marie chama a atenção em topless: "És mesmo sexy!"

27 out, 17:14
Bruno de Carvalho faz sincera declaração: "Cada vez amo mais"

Bruno de Carvalho faz sincera declaração: "Cada vez amo mais"

27 out, 14:51
A atravessar momento difícil, Bárbara Parada destaca conquista: "Foi bom para ocupar a cabeça"

A atravessar momento difícil, Bárbara Parada destaca conquista: "Foi bom para ocupar a cabeça"

27 out, 10:21
Ver Mais Outros Sites