«Não quero mais conversa»: É um ponto final entre Liliana e Fábio?

No Secret Story 9, a casa desperta de forma tranquila, mas Liliana não parece muito contente. Em ambiente de desabafo com Vera e Inês, Liliana queixa-se de uma recente atitude de Fábio para consigo, quando esta estava fragilizada. Depois, Inês pergunta-lhe como ficará a relação com o concorrente e esta é perentória: «Não quero mais conversa.» Veja as declarações na íntegra!

Durante a Cadeira Quente, os ânimos entre os concorrentes exaltaram-se e a tensão esteve ao rubro, principalmente entre Liliana e Marisa Susana.

Na gala deste domingo, Bruno Miguel foi o concorrente expulso do Secret Story e Carina surpreendeu tudo e todos ao revelar o seu segredo: «Tenho um altar de objetos sexuais». Após a expulsão, Bruno Miguel também revelou o seu segredo.

