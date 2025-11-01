Não resistem: Pedro lança-se e dá um valente beijo apaixonado a Marisa

No Secret Story 9, a manhã de Pedro Jorge e Marisa começa com uma sessão de ciúmes. De um lado, Marisa mostra-se incomodada com as fotografias do marido com as concorrentes, durante a festa. Do outro lado, Pedro comenta os 'abracinhos' da mulher Bruno. De discussão a amor: os dois acabam a troca de argumentos com um beijo apaixonado.