«Não sabe para onde se virar (...) só quer aparecer»: Liliana está desconfiada desta concorrente

No Secret Story - Casa dos Segredos 9, Liliana, Fábio e Lídia estão a conversar no sofá, e Liliana parece estar desconfiada de uma concorrente em particular.

Liliana. 23 anos. Lousada. Licenciada em Psicologia, mas virada para a área corporativa, prefere liderança e saúde do trabalhador ao lado clínico. Vaidosa e vistosa, admite que também adora estética e sonha tirar um curso de extensões de cabelo. Passou grande parte da infância com os avós e viveu num colégio interno onde sofreu bullying. Ultrapassar este desafio tornou-a perseverante e determinada. Explosiva e impulsiva, não tem medo de mostrar o que sente.

Fábio. 26 anos. Porto. Estudante universitário e contabilista, divide o tempo entre o trabalho e a licenciatura. Determinado a ser empresário, garante que só precisa do prémio para dar o salto. Sedutor assumido, gaba-se de ter 90% de sucesso com as mulheres. Alegre e vaidoso, treina intensamente no ginásio e promete que vai ser um concorrente de peso.