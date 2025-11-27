«Não sei o que é que lhe dói»: Inês perde a paciência com Pedro

No Secret Story 9, durante uma dinâmica, os concorrentes tiveram de atribuir um provérbio a Inês. Pedro escolheu: «Mais vale um pássaro na mão do que dois a voar», referenciando a viagem que a concorrente vai fazer com Dylan a Las Vegas. A concorrente acusou o colega de estar constantemente a fazer referência a essa futura viagem.
Dylan, Fábio e Inês, são os nomeados desta semana. As linhas já estão abertas e a dinâmica entre os concorrentes promete intensificar-se ao longo dos próximos dias.
Votação para salvar:
DYLAN – 761 20 20 07
FÁBIO – 761 20 20 08
INÊS – 761 20 20 10
Com personalidades fortes em risco, a semana promete ser marcada por tensão, estratégias e muitas emoções dentro da casa mais vigiada do país. O público volta a ter a palavra final e cada voto pode fazer a diferença.