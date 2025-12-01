«Não te humilhes a ti própria!»: Fora da atividade de Natal, Leandro responde a provocação de Liliana

No Última Hora do Secret Story, vemos imagens de uma atividade matinal que acabou mal. Enquanto os concorrentes têm de decorar a árvore de Natal, Leandro decide ficar de fora. Depois, no quarto azul, Liliana entra em provocações com o concorrente e a conversa descamba.

Dylan foi o concorrente expulso na gala deste domingo. A gala ficou ainda marcada pela revelação do segredo de Leandro: «Fui assaltado à mão armada». Acompanhe tudo o que se passa na casa mais vigiada do País na linha do Ao Minuto.