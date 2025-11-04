No Secret Story 9, Liliana e Fábio resolvem as divergências que têm tido e trocam até palavras carinhosas. Veja tudo.
Acompanhe tudo o que se passa na casa mais vigiada do País , no TVI Reality, na TVI e ao minuto no site do Secret Story.
«Não te vou magoar, podes tirar essa capa»: Fábio declara-se a Liliana
- Hoje às 11:23
Últimos vídeos
02:56
Hoje às 11:23
04:45
De "Maria Joana" a "Burrito", os concorrentes enchem a casa de alegria e cantoria
Há 3 min
03:07
Quem é que tem o segredo da doença? Ana parece desconfiar de uma concorrente
Há 16 min
03:38
Inédito: Dylan e Bruno enchem sala de água com sabão e divertem-se a escorregar
Há 1h e 16min
05:05
Pedro volta a pedir desculpas a Marisa e a conversa é marcada por muitas lágrimas
Há 3h e 20min
05:40
Marisa avisa Pedro: «A próxima vez que fizeres mais alguma destas, eu pego nas malas e vou-me embora»
Há 3h e 24min
03:04
Marisa para Pedro: «Se não tivesses tido a atitude que tiveste tinhas sido salvo e não ias a nomeações»
Há 3h e 30min
01:17
Tensão cresce como nunca entre Marisa e Pedro: «Não quero nada com ninguém aqui na casa!»
Há 3h e 37min
04:54
Marisa e Pedro tentam entender-se. Mas os ciúmes 'falam mais alto'
Há 3h e 37min
06:30
Marisa confronta Pedro: «Com tanta gente para jogar, porquê eu a escolhida para enxovalhar?»
Há 3h e 48min
03:41
Marisa acusa Pedro: «És medíocre como jogador». Ele atira: «Tu insultaste-me
Hoje às 12:21
01:17
Nervosa, Marisa interrompe conversa com Pedro por causa de Marisa Susana: «Esta pessoa é muito má»
Hoje às 12:17
01:11
Marisa avisa Pedro: «Estás a ser influenciado por uma pessoa má, a pior que está aqui neste jogo»
Hoje às 12:16
05:18
O México entra na casa pela mão dos rapazes. E o momento é do mais divertido que há
Hoje às 12:11
03:58
Dylan: «A maneira como olhava para a Vera não tem nada a ver como para a Inês (…) vejo uma cena possível»
Hoje às 11:41
02:50
Dylan sobre interesse de Inês: «Cada vez começo a acreditar mais que seja possível»
Hoje às 11:37
01:14
«Estou triste porque passei uma linha que não queria»: Pedro lamenta ofensa a Marisa
Hoje às 11:15
01:39
Pedro Jorge devastado com Marisa: «Ela branqueia situações e agora está a dar ênfase»
Hoje às 11:15
04:05
De mãos dadas com Bruno, Marisa lamenta-se: «É mesmo muito triste»
Hoje às 11:03
04:57
Marisa desfaz-se em lágrimas em conversa com Leandro: «Andam a gozar. Magoas-me»
Hoje às 10:44
06:40
Aos 62 anos, rosto da TVI recorre a intervenções estéticas e revela a sua nova imagem: «Está uma pessoa nova»
Hoje às 10:34
00:55
Após procedimentos estéticos, António Leal e Silva mostra o seu novo rosto
Hoje às 10:31
01:58
Aviso para Pedro Jorge? Marisa atira: «Quando saírem daqui, ficam sem nada!»
Hoje às 10:22
01:58
Marisa ameaça desistir?: «Já estive mais perto de ir respirar lá para fora»
Hoje às 10:21
02:26
«Faltas de respeito» e «gozo»: Marisa rasga Leandro, Liliana e Marisa Susana
Hoje às 10:19
01:39
«Ele foi encostar-lhe o peito»: Dylan e Bruno 'rasgam' Leandro
Hoje às 10:14
03:50
Manhã amarga. Marisa não cala a mágoa: «As pessoas que estão a ofender têm de…»
Hoje às 10:14
09:03
Joana Diniz declara-se em direto a João Ricardo: «Sou completamente apaixonada»
Hoje às 10:12
00:22
Depois de um dia polémico, Liliana e Fábio acabam a noite agarradinhos debaixo dos lençóis
Hoje às 10:06
04:42
Leandro, Marisa Susana e Liliana falam de segredos... e são 'espiados' por Bruno
Hoje às 10:02
01:03
Cristina Ferreira reage a mudança na vida de João Ricardo que envolve Joana Diniz: «Foi a Joaninha que te mudou»
Hoje às 09:58
01:03
João Ricardo cumpriu um objetivo de há muito
Hoje às 09:58
03:02
«Ele só tem estas discussões com a Marisa»: Marisa Susana e Leandro continuam a discutir o segredo de Pedro
Hoje às 09:54
02:21
Após ser expulsa, Mariana revela o único concorrente que vai apoiar: e vai surpreendê-lo
Hoje às 09:48
04:04
Marisa não poupa Pedro Jorge: «Custou-me mais ouvir aquilo do que levar uma chapada»
Hoje às 09:40
04:04
Bruno insulta Pedro Jorge: «Isto não é uma pessoa, é um animal»
Hoje às 09:39
03:19
Leandro e Marisa Susana não têm dúvidas sobre Marisa e Pedro: «É o segredo deles...»
Hoje às 09:35
01:28
Aos gritos, Pedro reage às provocações de Bruna e Ana Cristina: «Não me toques!»
Hoje às 09:30
01:32
Mãe de Pedro não deixa nada por dizer: «Eu estou super orgulhosa do filho que tenho»
Hoje às 09:28
03:50
Pedro ataca Marisa e ameaça desistir: «Quase que o beijaste. A tua vontade era essa!»
Hoje às 09:24
00:31
Adriano Silva Martins critica Marisa: «Ela também disse ao Pedro: 'Vai dançar com a Liliana para senti-la'»
Hoje às 09:19
01:53
Adriano Silva Martins dá opinião implacável: «A Marisa, ao ter este fraquinho pelo Bruno...»
Hoje às 09:11
03:30
Bruno avisa Marisa sobre o grupo de Leandro: «Por seres tão genuína e ingénua...»
Hoje às 09:07
01:40
«E o que ela me chamou antes de eu dizer aquilo?»: Pedro Jorge de rastos por causa de Marisa
Hoje às 08:56
02:19
Marisa critica postura de Leandro com Pedro: «Eu não sou burra»
Hoje às 08:50
01:54
Marisa Susana condena Marisa pela atitude que está a ter com Pedro: «Por isso é que não confio em ti»
Hoje às 08:44
01:27
Isolado no quarto, Pedro Jorge desfaz-se em lágrimas após polémica com Marisa
Hoje às 08:39
06:25
Cada vez mais perto do segredo de Marisa e Pedro! Marisa Susana não tem dúvidas: «Eles forçam...»
Hoje às 08:38
01:15
Marisa Susana critica Marisa: «Teve o dia todo para falar com o Pedro e esperou pelo direto»
Hoje às 08:37
03:08
Bruno critica Pedro sem dó, nem piedade: «Está a oprimir a mulher...»
Hoje às 08:28
03:22
Marisa Susana para Pedro: «Há alguma coisa entre ti e a Marisa. Eu é que não tenho dinheiro, senão carregava»
Hoje às 08:18
02:43
Pedro Jorge magoado com a mulher Marisa: «Mete-me em cheque...»
Hoje às 08:15
02:29
Ataque de Marisa a Pedro Jorge não tem fim: «Só lhe falta bater...»
Hoje às 08:11
03:30
Leandro responde a críticas de Ana: «Enxerga-te e vai jogar para outro lado»
Ontem às 23:22
02:29
Leandro irrita-se com bocas e grita com Bruna: «Eu não estou a falar de mim, tu é que estás!»
Ontem às 23:17
06:32
Liliana votou para salvar Pedro. Marisa pede justificações: «Ver na tua ardósia o nome do Pedro, depois da maneira como ele já te enxovalhou»
Ontem às 22:57
05:01
Dylan arrasa grupo de Pedro: «Os três que votaram nele para salvá-lo ainda mais figura de totós fizeram»
Ontem às 22:54
09:43
Dylan arrasa Pedro Jorge: «Ele queimou-se todo agora»
Ontem às 22:44
01:39
Não se fala noutra coisa! Concorrentes arrasam postura de Pedro Jorge: «Manda-lhe tudo à cara»
Ontem às 22:32
05:28
Marisa Susana tenta sondar Pedro: «Não tem nada a ver com o teu segredo? São muito estranhas as discussões que vocês têm»
Ontem às 22:28
07:10
Marisa depois do Especial: «Este tipo de pessoas parece-me que lá fora até nas trombas dão à família e às mães»
Ontem às 22:21