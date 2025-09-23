«Não temos de nos enrolar, depois peço desculpa ao teu namorado»: Fábio faz proposta a Liliana

No Secret Story 9, Fábio pede abraços a Liliana, mas a concorrente mostra-se reticente. O nortenho pede para que ela «confie nele», mas sem sucesso. Os dois parecem estar mais distantes, mas Fábio pede que à colega que continuem juntos. «Isto é como se fosse uma novela», diz. Veja tudo.

Esta semana, há cinco concorrentes em risco de abandonarem o Secret Story 9. Vote no seu concorrente preferido para salvar:

CARINA – 761 20 20 06

FÁBIO – 761 20 20 08

INÊS – 761 20 20 10

LEANDRO – 761 20 20 12

LILIANA – 761 20 20 14

