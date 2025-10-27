«Não vai haver romance nenhum. Não há amor»: Inês deixa tudo em pratos limpos

No Secret Story 9, na dinâmica da Cadeira Quente, após Liliana "meter-se" na ligação entre Inês e Dylan e o nome da Vera voltar a estar no centro da discussão, Inês "deixa tudo em pratos limpos".

Ontem, na gala conduzida por Cristina Ferreira, assistimos à expulsão de Rui, que abandonou a casa mais vigiada do País com 16% dos votos. Fábio desfez-se em lágrimas quando pensou que Liliana iria ser expulsa, mas tudo não passou de uma falsa expulsão. Ana revelou o seu segredo: «Na minha aldeia acreditam que sou um milagre».

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa ao minuto!