«Não vou falar mais com ele»: Liliana quer cortar ligações com Fábio

No Secret Story 9, Liliana abriu o coração num desabafo com Dylan e Mariana. A concorrente mostrou-se magoada com a atitude de Fábio, criticando-o por ter tomado o partido de Joana numa das discussões mais recentes da casa. Sentindo-se desvalorizada e sem apoio, Liliana confessou que começa a acreditar que o melhor será afastar-se de Fábio.

Na primeira semana do Secret Story - Casa dos Segredos 9, há quatro concorrentes em risco de abandonar a casa. Hoje um deles vai abandonar a Casa dos Segredos, mais ainda pode votar para SALVAR o seu favorito:



BRUNA – 761 20 20 03

BRUNO MIGUEL – 761 20 20 05

DYLAN – 761 20 20 07

PEDRO – 761 20 20 18

Acompanhe tudo o que se passa na casa do Secret Story ao minuto!