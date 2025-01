«Nem as vi!» - Cristina Ferreira ansiosa por provar as famosas broas da mãe de Diogo Alexandre

No «Dois às 10», enquanto Alice Mota, mãe de Diogo Alexandre, explica a sua receita de broas caseiras, Cristina Ferreira mostrou-se ansiosa por provar a iguaria. Recorde-se que a mãe do ex-concorrente do «Secret Story» enviou as suas broas caseiras para a casa mais vigiada do país e estas fizeram as delícias de todos os concorrentes, inclusive da Voz, que, na altura, disse ter provado.