Nervos à flor da pele! Miguel Vicente chega atrasado a dinâmica de grupo... e ainda sai a meio para fumar

No Secret Story - Desafio Final, a Voz reúne os concorrentes para uma atividade, mas Miguel faz questão de chegar atrasado. A Daniela grita pelo colega que, quando chega à sala, decide ainda tirar um café. A Voz pede que cada um elogie o colega do lado, enaltecendo os pontos positivos que cada um tem. Durante o momento, o Miguel abandona a atividade para ir fumar e a Inês reclama com a falta de educação do colega. De volta à atividade, os concorrentes continuam a tecer elogios sentidos uns aos outros.