«Ninguém nesta casa vai chamar-me galdéria»: Liliana 'passada' com concorrente após acusações

No Secret Story 9, a casa desperta de forma tranquila, mas Liliana não parece muito contente. Em ambiente de desabafo com Vera, a concorrente fala de uma discussão que teve com Marisa, na qual esta lhe disse que os seus comportamentos para com os homens da casa lhe davam uma imagem de "galdéria".

Durante a Cadeira Quente, os ânimos entre os concorrentes exaltaram-se e a tensão esteve ao rubro, principalmente entre Liliana e Marisa Susana.

Na gala deste domingo, Bruno Miguel foi o concorrente expulso do Secret Story e Carina surpreendeu tudo e todos ao revelar o seu segredo: «Tenho um altar de objetos sexuais». Após a expulsão, Bruno Miguel também revelou o seu segredo.

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa mais vigiada do país